Brescia Femminile: Ashraf Seleman è il nuovo allenatore

Il Brescia Calcio Femminile ha ufficializzato nella mattinata odierna il nuovo Responsabile Tecnico della Prima Squadra. A sedere sulla panchina delle leonesse sarà Ashraf Seleman. Allenatore classe 1980, Seleman vanta esperienze nel femminile alla guida della Lazio e della Roma CF, ma anche nel maschile nel Settore Giovanile della AS Roma. Arrivato lunedì a Brescia, Seleman ha avuto un colloquio con la presidente Clara Gorno e il direttore generale Pietro Sbaraini prima di conoscere lo staff tecnico e la squadra.

Felice della scelta la Presidente Clara Gorno: “Sono molto contenta della scelta che abbiamo fatto. Con mister Seleman c’è stata grande sintonia fin dal primo colloquio, non soltanto dal punto di vista tecnico calcistico, ma soprattutto sotto il profilo umano. Un particolare che più volte ho ribadito come essere fondamentale per me nella gestione e nella vita di questa società. Abbiamo parlato di tante altre cose oltre il calcio, e questo per me è un valore aggiunto. Perché prima di essere presidenti, o dirigenti, o allenatori, siamo persone ed esseri umani. Tra i quali ci deve essere rispetto reciproco e stima per poter intraprendere un percorso importante come questo. Ringrazio mister Seleman per aver accettato un cambiamento così radicale per la sua vita privata, visto che ha una splendida famiglia con tre figli, oltre che professionale e anche repentino, perché ammetto che è stato definito tutto in pochissimo tempo, e gli auguro di cuore buon lavoro”.

Voglioso di cominciare la nuova avventura è il neo allenatore biancoazzurro Ashraf Seleman: “Ringrazio la presidente Gorno e la dirigenza del Brescia Calcio Femminile per la fiducia e per l’offerta che, devo dire, non mi aspettavo. Sono contento di essere qui, in una delle società più vincenti e gloriose del calcio femminile italiano. Prima di tutto devo ringraziare mia moglie, che mi ha appoggiato in questa mia nuova sfida professionale, la prima molto lontano da casa. So che per lei non sarà facile, ma non me lo fa pesare e quindi approfitto di questa occasione per ringraziarla pubblicamente. Per quanto riguarda il Brescia, il primo giorno mi ha regalato grandi emozioni e sensazioni: prima con la presidente e il direttore generale, poi con le ragazze. Ho avuto modo di apprezzare subito una grande empatia con tutte loro, e ho visto delle calciatrici che hanno voglia di imparare e fare tanto. Ovviamente è solo il primo giorno, però sono molto contento di queste prime impressioni. Sarà un campionato difficilissimo, molto più di quello dello scorso anno, con tre squadre scese dalla Serie A che partono sicuramente favorite per la promozione, più diverse altre che hanno costruito indubbiamente buone rose. Noi siamo pronte per combattere su tutti i campi, possiamo fare qualsiasi cosa. Dipende da noi, e ribadisco la mia grande gioia nell’iniziare questo nuovo percorso con il Brescia”.