Brescia femminile: arriva in squadra il neoacquisto Maddalena Porcarelli

Il Brescia femminile ha disputato un’ottima prima parte di stagione, gli aspetti su cui è necessario lavorare non mancano ma i margini di crescita ci sono tutti. La rosa è stata ulteriormente rafforzata dall’arrivo di Maddalena Porcarelli ed eventualmente sarà possibile effettuare altri colpi prima della fine del mercato invernale. La nuova calciatrice è una trequartista di ruolo, giovane (21 anni) ma con alle spalle già diverse esperienze: Jesina, Riviera di Romagna, Cesena e Napoli.

Nel comunicato stampa reso pubblico dalla società, troviamo anche le prime parole della calciatrice dopo la firma del contratto: “Ho scelto il Brescia perché ho subito sentito grande fiducia e questo mi ha fatto capire che non poteva che essere questa la mia scelta. Arrivo per dare il mio contributo, per dare tutta me stessa e so che posso fare bene. Esperienza ce l’ho, non lo nego, però sono una a cui piace far parlare i fatti, il campo. Ai tifosi dico che mi impegnerò al massimo per meritare il loro sostegno e supporto, e spero di farli divertire.”