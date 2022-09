Pareggio avaro di gol tra Brescia Femminile e Arezzo

Solo un punto per il Brescia Calcio Femminile all’esordio casalingo in campionato. Molte le occasioni create dalle rondinelle, ma un Arezzo tenace e ordinato non concede reti e mantenendo il tabellino sullo zero a zero.

Primo tempo. Con Mister Seleman che deve scontare la seconda delle due giornate di squalifica a guidare le Leonesse c’è la vice allenatrice Laura Armanni. Sin dalle prime battute di gioco il Brescia gioca meglio dando l’idea di poter sbloccare la partita da un momento all’altro. Poco dopo il ventesimo il Brescia sfiora in due occasioni il vantaggio con Pasquali ma prima calcia alto di poco, poi troppo centrale impensierire il portiere avversario. Le rondinelle ci riprovano con Hjohlman, ma la svedese non riesce a incidere. Prima dello scadere è l’Arezzo a farsi vedere con Zazzera, ma Lugli para a terra.

Secondo tempo. Il film della ripresa è identico a quello del primo con il Brescia più intraprendente dell’Arezzo. Al 20’ capitan Brayda colpisce la traversa dalla distanza e di fatto diventa l’ultima vera occasione della partita perchè con il passare dei minuti le squadre si allungano e il gioco diventa meno fluido.

Nel finale il Brescia recrimina per un contatto in area ai danni di Brayda, ma per il direttore di gara non ci sono gli estremi per il calcio di rigore e dopo cinque minuti di recupero la partita termina a reti bianche.

Secondo pareggio consecutivo per il Brescia Femminile che domenica sarà impegnato in trasferta contro il Genoa

Le interviste del post partita

Vice allenatrice Laura Armanni: “Nel primo tempo avremmo sicuramente meritato qualcosa in più. Abbiamo avuto buone occasioni che non siamo riuscite a concretizzare, è mancato proprio il guizzo negli ultimi venti metri. Nel secondo tempo la partita è stata più equilibrata però resta il rammarico di non essere riuscite a sbloccare la partita. Alle ragazze non si può rimproverare nulla, hanno dato tutto, sono state brave. L’Arezzo ha giocato la sua partita, accorta, di contenimento”.

Jenny Hjohlman: “Ho avuto diverse occasioni, è vero, mi dispiace non essere riuscita a segnare perché era importante prendere i tre punti e purtroppo non ce l’abbiamo fatta. Allo stesso tempo però dobbiamo essere soddisfatte per la prestazione perché abbiamo giocato bene. Nel primo tempo abbiamo giocato benissimo. L’Arezzo è una squadra forte che non va sottovalutata. Nella ripresa abbiamo fatto più fatica anche perché quando non riesci a segnare diventa tutto più stressante, e abbiamo perso la lucidità che avevamo nel primo tempo. Ma la strada è quella giusta, dobbiamo continuare a lavorare e giocare come nel primo tempo di oggi e sicuramente essere più cattive in zona gol”.

Caterina Fracaros: “Purtroppo non siamo riuscite, ma abbiamo fatto comunque una buona prestazione. Chiaramente ci rimane un po’ di amaro in bocca per il risultato, anche perché non dico che abbiamo fatto tutto noi, ma buona parte sì. Stiamo lavorando molto con mister Seleman sul concetto e sulla fiducia nel far girare il pallone, anche senza fretta per crearci gli spazi giusti, sicuramente miglioreremo anche sotto questo aspetto. Sono e siamo tutte fiduciose che continuando a lavorare così i risultati non tarderanno ad arrivare”.

IL TABELLINO

BRESCIA - AREZZO 0-0

BRESCIA: Lugli, Viscardi, Galbiati, Barcella, Fracaros, Brayda, Magri (74' Bianchi), Merli Cristina (64' Fracas), Hjohlman, Pasquali Sofia (74' Kustrin), Merli Luana. A disposizione: Ferrari, Perin, Vavassori, Panza, Pietikainen, Ripamonti). Allenatore: Armanni (vice allenatore, Seleman squalificato).

AREZZO: Sacchi, Costantino, Paganini (68' Pirriatore), Zazzera, Verdi (55' Ceccarelli), Binazzi, Soro, Vicchiarello, Lorieri, Bassano (55' Cortesi, 74' Gnisci), Razzolini. A disposizione: Nardi, Tuteri, D’Alessandro, Gnisci, Pasquali Deborah, Fortunati. Allenatore Testini.

ARBITRO: Migliorini di Verona.

ASSISTENTI: Milillo di Udine; Bignucolo di Pordenone

AMMONITE: Vicchiarello, Verdi, Merli Luana, Viscardi

NOTE: Calci d’angolo 3-3. Recupero 0’, 5’.