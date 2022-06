Brescia femminile, annunciata l’ufficialità di Morales in panchina

Il Brescia femminile ha aspettato alcuni giorni prima dell’annuncio per il nuovo tecnico della prima squadra, dopo la separazione con l’ormai ex mister Garavaglia, autore di un’ottima stagione sulla panchina delle Leonesse. In occasione delle firma del contratto, si è tenuta una conferenza stampa di presentazione al Centro Sportivo Rigamonti.

Di seguito le principali dichiarazioni del nuovo allenatore, recentissima è l’esperienza nel mondo femminile mentre da anni allena nel mondo maschile: “Ringrazio la presidente Gorno e il direttore Sbaraini per l’opportunità che mi è stata data. Mi sono avvicinato al femminile negli ultimi due anni, e ho visto in questo movimento grandi possibilità di crescita e di sviluppo, ma anche quei valori originari del calcio che nel maschile si sono un po’ persi. Con la presidente e il direttore l’intesa è stata praticamente immediata: ci siamo visti una volta e in cuor mio, nonostante avessi sul tavolo offerte anche in Serie A ma anche in Germania, avevo già deciso. Volevo il Brescia. Arrivo con grande entusiasmo. Qui c’è progettualità, c’è voglia di fare, crescere e vincere.”

Per quanto riguarda la squadra, solo elogi: “C’è una buonissima base, di gran qualità. Gran parte della rosa che ha affrontato la scorsa stagione rimarrà. Valuteremo alcuni profili per migliorare il livello complessivo e rinforzare dove serve, ma con occhio al budget da un lato, e al profilo umano dall’altro. Si è creato un amalgama incredibile nella scorsa stagione all’interno dello spogliatoio e non vogliamo in nessun modo intaccarlo, quindi chi arriva a vestire la maglia del Brescia deve inserirsi senza protagonismi e con la voglia di dare una mano. Sapendo che arriva in una società seria, che onora gli impegni, e che fa stare bene le persone che ci lavorano.”

Gli altri membri annunciati nel team Morales sono: Roberta Ballabio (Team Manager), Emiliano Giuffrida (Preparatore Atletico), Giorgio Negro (Preparatore dei portieri), Stefano Ferrari (Fisioterapista), resta vacante (per ora) il ruolo del vice allenatore.