Brescia Femminile: al via anche la Primavera

È iniziata ufficialmente anche la stagione della Primavera del Brescia Calcio Femminile. Nei giorni scorsi, infatti, le ragazze di mister Marco Zambelli si sono ritrovate questa sera al Centro Sportivo “Mario Rigamonti” di Buffalora per il raduno e la prima sgambata stagionale.

“Sarà una stagione impegnativa – le parole di Zambelli, subentrato nella scorsa primavera – che ci vedrà impegnate nella nuova Primavera 2 (la cui formula di svolgimento è ancora in fase di valutazione da parte della Divisione Calcio Femminile). Con la società abbiamo deciso di voler provare ad alzare l’asticella: è stato implementato lo staff tecnico e la rosa è ampia e variegata. Alle ragazze ho detto che ci sarà tanto lavoro da fare, perché per arrivare a fare il salto il lavoro è necessario, il sacrificio fa parte del processo di crescita. E noi vogliamo crescere, migliorare e fare bene”.

“Siamo molto contenti del lavoro fatto in fase estiva – il commento di Clara Gorno, presidente del Brescia Calcio Femminile che ha fatto gli onori di casa -. Sono convinta che abbiamo allestito una buona rosa fatta di ragazze vogliose di emergere e portare in alto lo stemma che portano sul petto. Il senso di appartenenza è importante, e vogliamo che sia uno dei fattori che ci porterà in alto. Ringrazio il Centro Sportivo “Mario Rigamonti”, nelle persone del presidente Piero Bonicelli e del direttore Gene Dezzani per averci dato la possibilità di portare anche la Primavera – e l’Under 17 – sui loro splendidi campi per allenarsi a stretto contatto con la prima squadra. Questo è un particolare importante, non di poco conto”.

“Alle ragazze e allo staff i migliori auguri di buon lavoro – la chiosa di Pietro Sbaraini, direttore generale del BCF -. Vedo tanti volti sorridenti, e il sorriso è il miglior modo per affrontare gli impegni che verranno. La società ha fatto investimenti importanti per la Primavera, e anche per il resto del Settore Giovanile perché, come era stato già ampiamente anticipato, le giovani sono la base e le future Leonesse che ci faranno battere i cuori”.

Le Leonessine di mister Zambelli si alleneranno nel corso della prima settimana di lavoro presso il C.S. “Mario Rigamonti”; mentre dal 17 al 20 agosto si alleneranno a Collio, in Alta Valtrompia, per il ritiro estivo.

Questa la composizione dello staff tecnico

Marco Zambelli – Allenatore

Francesco Castellani – Assistente Allenatore

Francesco Zammarchi – Preparatore Atletico

Rossella Liuzzi – Fisioterapista

Antonella Bodei – Team Manager

La rosa della Primavera del BCF 2022/2023

Accardi Viviana

Bertoli Giorgia

Bertoloni Emma

Bertoncini Giulia

Bibe Martina

Bissolotti Benedetti

Bonardi Giorgia

Calderan Francesca

Celestini Aurora

Corbellini Eleonora

Giuliani Paola

Lonati Gaia

Lumina Giulia

Menassi Siria

Noris Alice

Paladini Martina

Panza Elena

Papapicco Paola

Pasini Laura

Piatti Greta

Raccagni Clara

Schivalocchi Chiara

Seneci Laura

Squaratti Francesca

Trevaini Chiara

Zucca Aurora

Fonte immagine: Brescia Femminile.