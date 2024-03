Brescia, Eugenio Bianchini nuovo direttore del settore giovanile

Il Brescia Calcio ha un nuovo responsabile del settore giovanile: si tratta di Eugenio Bianchini. Dopo le dimissioni e i saluti di Paolo Migliorati, il Club di via Solferino ha impiegato poco tempo per trovare una persona in grado di prendere le redini del vivaio biancazzurro.

Ufficializzato in qualità di Direttore Operativo del settore giovanile, Bianchini ha ricevuto il benestare del DS Renzo Castagnini a cui era stato affidato il ruolo ad interim. La sintonia consolidata da tempo tra i due è stata determinante a far pendere l’ho della bilancia su Bianchini che è già operativo a Torbole.

Dopo una lunga trafila con le prime squadre tra Serie D ed Eccellenza (Ciliverghe, Virtus Ciseranobergamo, Sporting Franciacorta e Rovato), Bianchini si appresta ad affrontare una nuova sfida che lo vedrà impegnato a far crescere le Rondinelle del futuro.

Il comunicato del Club

La Società Brescia Calcio comunica che il nuovo Direttore Operativo del Settore Giovanile biancoazzurro è il Sig. Eugenio Bianchini.

Eugenio, bresciano di 55 anni, vanta numerose esperienze nel panorama calcistico del territorio.