Brescia, sospiro di sollievo per Bisoli. Le condizioni del capitano biancoblù

Si era temuto il peggio per il capitano delle Rondinelle Dimitri Bisoli dopo l’infortunio subito domenica sera in occasione della sfida casalinga contro il Bari. Sul finire del primo tempo, il Bisoli si era accasciato a terra in seguito a uno scontro di gioco. Si pensava a un problema più grave al ginocchio sinistro, ma gli esami effettuati dalla società hanno dato un esito che fa tirare un sospiro di sollievo ai tifosi biancoblù. Il capitano del Brescia dovrebbe saltare le prossime tre partite contro Cittadella, Palermo e Cremonese per poi tornare a disposizione del tecnico Gastaldello in occasione della sfida contro il Pisa di sabato 25 novembre.

Questo il comunicato pubblicato dal Brescia Calcio:

“Brescia Calcio comunica che, in seguito all’infortunio subito durante l’ultima gara di campionato contro il Bari, il calciatore Dimitri Bisoli è stato sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato un trauma contusivo osseo al ginocchio sinistro”.