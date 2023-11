Brescia, Curva Nord a colloquio con squadra e dirigenti

Contro la Cremonese è arrivata la quinta sconfitta consecutiva per il Brescia che si trova in un vero e proprio momento nero. Una prestazione, quella contro i grigiorossi, ritenuta molto negativa soprattutto dai tifosi della Curva Nord che prima del terzo gol hanno abbandonato lo stadio in segno di protesta.

Terminata la partita, il tifo organizzato biancoblù ha atteso fuori dallo stadio “Rigamonti” per chiedere un confronto con la squadra e i dirigenti. A una delegazione della Curva Nord è stato concesso di entrare negli spogliatoi dove è avvenuto il confronto in toni del tutto civili e rispettosi.

Gli ultras del Brescia hanno confermato il loro sostegno alla squadra ribadendo che saranno presenti anche alla prossima trasferta contro il Pisa. Un’altra prestazione deludente, o peggio, un’altra retrocessione, non saranno più accettate e in quel caso la contestazione potrebbe diventare più dura. Gli esponenti della Curva Nord hanno spronato i calciatori a un maggior impegno, mentre alla dirigenza hanno chiesto di esortare il presidente Cellino a individuare un allenatore di spessore in grado di risollevare le sorti della squadra.