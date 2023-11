La Cremonese passeggia sul Brescia. Al “Rigamonti” finisce 0-3

Contro la Cremonese è arrivata la quinta sconfitta consecutiva per il Brescia che in classifica rimane a quota 13 punti, raggiunto dalla Sampdoria di Andrea Pirlo, con una lunghezza di vantaggio sulla zona play out.

Con Luca Belingheri in panchina, le Rondinelle sembravano aver anche iniziato bene la partita, ma il fuoco s’è spento troppo presto non appena la Cremonese ha alzato il ritmo di gioco. I grigiorossi, infatti, impiegano poco più di un quarto d’ora per passare in vantaggio: calcio d’angolo battuto dalla sinistra da Castagnetti e colpo di testa di Vazquez che finisce sulla traversa. La palla torna in gioco finendo sui piedi di Ravanelli che sulla linea di porta non ha difficoltà a depositare in rete.

Il Brescia accusa il colpo e non riesce a scuotersi, mentre la Cremonese gioca disinvolta e alla mezz’ora allunga le distanze: traversone di perfetto di Antov per Coda che in area impatta benissimo di testa superando Lezzerini.

Solo la Cremonese in campo nel primo tempo che termina sul 2-0.

Nella ripresa il copione non cambia, il Brescia non c’è e la formazione di mister Stroppa ha compito facile nell’amministrare la partita. I grigiorossi sfiorano il tris in più occasioni: prima con Collocolo che da trenta metri colpisce la traversa, poi con una gran conclusione di Vazquez che manca di pochissimo l’incrocio dei pali. Al 78’ Ghiglione ruba palla a Galazzi e va in rete, ma dopo un consulto con il Var il direttore di gara annulla il gol per fallo dello stesso Ghiglione. Il terzo gol arriva però a pochi minuti dal triplice fischio con Okereke,bravo a sfruttare l’assist preciso di Vazquez.

Sconfitta pesante per il Brescia che ora avrà due settimane di tempo per risollevarsi durante la sosta per le nazionali.

IL TABELLINO

BRESCIA - CREMONESE 0-3

BRESCIA (4-3-1-2): Lezzerini; Papetti, Cistana, Mangraviti, Dickmann; Fogliata (66’ Gavazzi), Van de Looi, Besaggio (46’ Bertagnoli); Olzer (76’ Bjarnason); Borrelli (66’ Bianchi), Moncini. A disposizione: Andrenacci, Huard, Fares, Riviera, Maccherini. Allenatore: Belingheri.

CREMONESE (3-5-2): Jungdal; Antov, Ravanelli, Bianchetti (46’ Tuia); Sernicola (71’ Ghiglione), Pickel (46’ Collocolo), Castagnetti, Buonaiuto (74’ Okereke), Zanimacchia; Vazquez, Coda (81’ Majer). A disposizione: Saro, Ciofani, Valzania, Quagliata, Lochoshvili, Tsadjout, Bertolacci. Allenatore: Stroppa.

ARBITRO: Marinelli di Tivoli.

ASSISTENTI: Massara di Reggio Calabria; Longo di Paola.

RETI: 17’ Ravanelli, 32’ Coda, 88’ Okereke.

AMMONITI: Olzer, Cistana, Bertagnoli - Bianchetti, Pickel, Tuia.

NOTE: Spettatori: 6949. Angoli: 3 - 9. Recupero: 1' - 4'.