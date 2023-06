Volti coperti e bastoni: il video degli scontri tra ultras e polizia

Prima i fumogeni, a partita ancora in corso e quando il Brescia stava attaccando: il pareggio del Cosenza al '95 aveva gelato lo stadio e soprattutto i giocatori. Ma mai dire mai, in una partita di calcio. Non c'è stato il tempo di scoprire come sarebbe andata, con il lancio di fumogeni e la repentina invasione di campo stoppata dagli uomini della Questura. Passa quasi mezz'ora e arriva il triplice fischio dell'arbitro: la partita è finita, il Brescia è in Serie C a 38 anni dall'ultima volta.

La furia degli ultras nel post-partita

Ma la furia degli ultras è tutt'altro che placata: lo stadio e il quartiere di Mompiano sono messi a ferro e fuoco. Impressionanti le immagini raccolte dal video che vi mostriamo: è un vero assalto, e su due fronti, agli agenti di Polizia e ai Carabinieri, alle camionette e ai mezzi. La serata si concluderà con danni anche fuori dallo stadio, perfino l'automobile (una Bmw) del difensore del Brescia Matthieu Huard data alle fiamme. Le sirene delle ambulanze, ci sono feriti: qualche steward finito a contatto con i tifosi fuori controllo, almeno una decina di agenti alcuni di questi trasferiti anche in ospedale.

Le indagini delle forze dell'ordine

Sarebbero almeno 5 gli ultras identificati e fermati dalle forze dell'ordine: per loro di sicuro scatterà il Daspo (quindi allontanamento coatto da stadi e dintorni) oltre a qualche probabile ulteriore provvedimento penale. Ma le indagini proseguono e altri nomi finiranno nella lista nera della Questura. Per qualche ora ci si dimentica dell'onta della retrocessione, il calcio finisce in secondo piano.

La nota del Brescia Calcio

Anche la società Brescia Calcio, in una nota, ovviamente si dissocia dall'accaduto: "Quanto successo non ha nulla a che fare con lo sport, il calcio e il vero tifoso. Si tratta di fatti che danneggiano l'immagine di Brescia città e di Brescia società, che non rispecchiano in alcun modo i valori molari, etici e comportamentali che città e società hanno sempre trasmesso", si legge.