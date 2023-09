Il Brescia vince all’esordio, Cosenza sconfitto di misura

Buon esordio del Brescia che contro il Cosenza vince all’esordio stagionale. A firmare il successo biancoblù è stato il “vichingo” Bjarnason al termine di una bell’azione a inizio ripresa.

Nel primo tempo in campo vige l’equilibro con entrambe le squadre attente a non concedere spazi. La prima occasione capita al terzo minuto sulla testa di Bisoli che da calcio d’angolo riesce a colpire mancando però di un soffio lo specchio. I ritmi calano e al 25’ il Brescia ringrazia la Var: entrata scomposta in area di rigore di Papetti su Arioli, ma l’arbitro fischia il fuorigioco per posizione irregolare del calciatore calabrese. Senza altre occasioni le due squadre vanno negli spogliatoi in parità.

Nella seconda frazione è il Cosenza a rendersi pericoloso per primo con un rapido contropiede concluso da Tutino ma l’intervento in scivolata di Papetti scongiura il peggio. La risposta del Brescia non si fa attendere e tre minuti più tardi segna il gol del vantaggio al termine di una bellissima azione: Bianchi appoggia per Fogliata che di prima serve Bjarnason. Il centrocampista islandese è in ottima posizione e di prima intenzione piazza la sfera in buca d’angolo superando Micai. Arioli suona la carica ai suoi e al 66’ spaventa ancora in contropiede la difesa biancoblù che però si salva in angolo. Gli animi in campo si accendono e alla mezz’ora il Cosenza rimane in inferiorità numerica a seguito dell’espulsione di Sgarbi che commette un brutto fallo su Borrelli. Al minuto 81’ i rossoblù ci provano da calcio piazzato, ma la conclusione di Calò termina alta di pochissimo. L’occasione più ghiotta capita però al Brescia un minuto dopo con Borrelli che su assist di Bisoli colpisce di testa centrando il palo. Nei minuti finali il Cosenza tenta l’assalto finale, ma il Brescia resiste e conquista i tre punti.

Le Rondinelle torneranno in campo sabato 16 settembre, al rientro dalla pausa per le nazionale, in trasferta sul campo del Como.

IL TABELLINO

BRESCIA - COSENZA 1-0

BRESCIA (4-3-1-2): Lezzerini; Papetti, Cistana, Mangraviti, Dickmann; Fogliata (85’ Besaggio), Bisoli, Ndoj (56’ Olzer); Bjarnason; Moncini (56’ Borrelli), Bianchi. A disposizione: Andrenacci, Riviera, Maccherini, Adorni , Nuamah, Ferro. Allenatore: Gastaldello.

COSENZA (4-2-3-1): Micai; Rispoli, Meroni, Sgarbi, D'Orazio; Zuccon, Calò (84’ Viviani); Marras (54’ Canotto), Voca (84’ Fontanarosa) Arioli (67’ Crespi); Tutino (84’ Zilli). Marson, Venturi, Praszelik, Occhiuto. Allenatore: Caserta.

ARBITRO: Maresca di Napoli.

ASSISTENTI: Colarossi di Roma 2; Raspollini di Livorno.

RETI: 8’ Bjarnason.

AMMONITI: Bjarnason, Olzer, Bisoli, Adorni - Arioli, Calò.

ESPULSO: Sgarbi.

NOTE: calci d'angolo 5-7. Recupero: 4' - 7'