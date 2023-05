Brescia vs Cosenza: le formazioni ufficiali

Dopo due vittorie consecutive conquistate con Ternana e Reggina, la squadra di mister Gastaldello è pronta a tornare in campo per affrontare il Cosenza nella sfida valida per la 35ª giornata del campionato di Serie B. Clima caldo allo stadio “Mario Rigamonti” con oltre 10mila persone presenti per sostenere il Brescia verso la salvezza. La gara sarà diretta dal Signor Piccinini di Forlì coadiuvato dagli Assistenti Zingarelli di Siena e Rocca di Catanzaro. Il quarto uomo è Rinaldi di Perugia.

Le formazioni ufficiali:

BRESCIA (4-3-2-1): Andrenacci; Jallow, Cistana, Mangraviti, Huard; Bisoli, Labojko, Bjorkengren; Adryan, Niemeijer; Ayé. A disposizione: Lezzerini, Karacic, Adorni, Van de Looi, Galazzi, Bianchi, Scavone, Muca. Allenatore: Gastaldello

COSENZA (4-3-2-1): Micai; Martino, Meroni, Vaisanen, D’Orazio; Praszelik, Voca, Brescianini; D’Urso; Nasti; Zilli. A disposizione: Lai, Marson, Rispoli, Rigione, Calò, Kornvig, Finotto, Delic, Venturi, Arioli, Prestianni, Cortinovis. Allenatore: Viali.