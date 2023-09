Brescia-Cosenza: le formazioni ufficiali. Fischio d’inizio alle 16.15

Dopo una lunga estate fatta di ricorsi e sentenze, le Rondinelle sono finalmente pronte a scendere in campo per l’esordio stagionale in Serie. In uno stadio “Rigamonti” senza pubblico ritorna il Cosenza che l’1 giugno scorso condannò il Brescia alla retrocessione sul campo. Oggi sarà però un’altra storia, un’altra stagione e un’altra partita da giocare.

Le formazioni ufficiali:

BRESCIA (4-3-1-2): Lezzerini; Dickmann, Cistana, Papetti, Mangraviti; Bisoli, Fogliata, Ndoj; Bjarnason; Moncini, Bianchi. A disposizione: Andrenacci, Riviera, Maccherini, Nuamah, Olzer, Adorni, Borrelli, Ferro, Besaggio. Allenatore: Gastaldello.

COSENZA: Micai, Sgarbi, Rispoli, Marras, Tutino, D’Orazio, Meroni, Calo, Arioli, Voca, Zuccon. A disposizione: Marson, Fontanarosa, Crespi, Zilli, Venturi, Viviani, Praszelik, Canotto, Occhiuto. Allenatore: Caserta.

A dirigere l’incontro sarà il signor Fabio Maresca della sezione di Napoli. Gli assistenti saranno i signori Valerio Colarossi della sezione di Roma 2 ed Edoardo Raspollini della sezione di Livorno, mentre il IV ufficiale sarà il signor Stefano Milone della sezione di Taurianova.