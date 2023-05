Brescia vs Cosenza: le dichiarazioni del post partita

Al termine della vittoria casalinga sul Cosenza che rilancia a tutti gli effetti il Brescia verso la salvezza diretta, mister Gastaldello ha elogiato i suoi ragazzi per la voglia di non mollare mai e il carattere dimostrato in campo.

Queste le dichiarazioni del tecnico biancoblù nel post partita:

“È stata una partita equilibrata. Rispetto a Reggio Calabria abbiamo fatto il contrario e stavolta a fare la differenza è stato il secondo tempo. Nei primi quarantacinque minuti il Cosenza ci ha messo in difficoltà, poi nello spogliatoi ho parlato ai ragazzi e nella ripresa abbiamo giocato meglio noi. E’ stata una vittoria fondamentale per il carattere dimostrato e per la voglia di non mollare mai. Dal primo momento ho deciso di dare tutto e voglio trasmettere alla squadra quello che sento. I ragazzi ci credono tantissimo, s’impegnano ogni giorno dando tutto quello che hanno per mettermi sempre in difficoltà nelle scelte. Ogni giocatore che viene chiamato in causa crede nell’obiettivo e di questo sono contento. Ancora non abbiamo fatto nulla, ma continuiamo a credirci tutti insieme”.