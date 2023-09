Brescia-Cosenza, i convocati da Daniele Gastaldello

Sono 20 i giocatori scelti dal tecnico Gastaldello per l’esordio in campionato contro il Cosenza. Nella lista figurano i nuovi arrivati Dickmann, Besaggio, Moncini e Borrelli, mentre non ci sono Garofalo, Pace e Viviani in attesa di essere ceduti. Lunga, infine, la lista degli indisponibili per infortunio: Huard, Jallow, Muca, Galazzi, Van de Looi e Bertagnoli ancora in fase di recupero.

Questi i giocatori convocati dal tecnico Gastaldello per l’esordio in campionato con il Cosenza:

Portieri: Lezzerini, Andrenacci.

Difensori: Mangraviti, Cistana, Riviera, Maccherini, Dickmann, Adorni, Papetti.

Centrocampisti: Bjarnason, Ndoj, Fogliata, Bisoli, Olzer, Besaggio.

Attaccanti: Bianchi, Moncini, Nuamah, Borrelli, Ferro.