Brescia vs Cosenza: i convocati di mister Gastaldello

Squadra in casa

Squadra in casa Brescia

Sono 21 i giocatori scelti dal mister Gastaldello per la gara di ritorno dei play out contro il Cosenza che si disputerà giovedì 1 giugno allo stadio “Rigamonti” di Brescia. Indisponibili per la partita Jallow, Bertagnoli, Huard e Papetti.

L’elenco dei giocatori convocati per la gara di ritorno contro il Cosenza:

Portieri: Andrenacci, Lezzerini;

Difensori: Adorni, Cistana, Karacic, Mangraviti, Pace;

Centrocampisti: Bisoli, Bjorkengren, Galazzi, Labojko, Listkowski, Ndoj, Scavone, Van de Looi;

Attaccanti: Aye, Bianchi, Niemeijer, Adryan, Olzer, Rodriguez.