Brescia, Corrado Riviera ceduto in prestito

Movimento in uscita per il Brescia Calcio che ha comunicato di aver ceduto in prestito a titolo temporaneo sino al 30 giugno 2024 le prestazioni sportive del calciatore Corrado Riviera. Il difensore classe 2004, spesso aggregato al gruppo della Prima Squadra, vestirà la maglia dell’U.S. Corticella, squadra militante nel girone D di Serie D. Per Riviera si tratta della seconda esperienza nel massimo campionato dilettantistico dopo l’esperienza della scorsa stagione quando vestì la maglia della Sanremese per 18 partite.