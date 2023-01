Brescia affondato dal Como e contestato dai tifosi

Il Brescia inciampa in una sconfitta di misura contro il Como, ma molto pesante ai fini della classifica perché proprio gli avversari di giornata scavalcano le Rondinelle in classifica ora sempre più vicine alla zona play out distante un solo punto.

Le buone notizie giunte in settimana sul piano societario non animano la squadra in campo che fa fatica e subisce il palleggio degli avversari decisamente più intraprendenti e vicini al gol dopo soltanto due minuti con Parigini che approfitta di un pessimo disimpegno di Viviani e calcia in porta mancano però lo specchio. Al minuto 20 i lariani trovano la via del gol con l’ex Milan Cutrone, ma l’arbitro annulla per fuorigioco. Alla mezz’ora Viviani prova a impensierire Gomis con un tiro dalla lunga distanza, ma la miglior occasione per segnare arriva poco più tardi: tiro respinto di Galazzi, palla a Rodriguez che salta Gomis e calcia in porta trovando però l’opposizione di Binks salva sulla linea. Il Como si rende pericoloso in ripartenza e al 40’ cambia la partita: Cutrone punta Mangraviti che lo atterra procurandosi il cartellino rosso.

Nella ripresa la girandola dei cambi va meglio al Como che al 60’ gela il “Rigamonti” andando in vantaggio con il neo entrato Baselli bravo a raccogliere una respinta sul tiro al volo di Bellemo respinto da Andrenacci. Il gol è una doccia fredda per il Brescia che non riesce a reagire e oltre agli avversari subisce anche la contestazione dei tifosi. Il Como non si affanna e si limita a gestire la partita, mentre un Brescia troppo nervoso perde anche Papetti espulso nei minuti di recupero per proteste.

Al termine della partita la squadra è stata chiamata dalla tifoseria sotto la Curva Nord che ha manifestato il proprio dissenso.

Con la sconfitta odierna, le Rondinelle vengono sorpassate anche dal Como e ora più che mai devono guardarsi le spalle, soprattuto in vista del prossimo impegno in trasferta contro il Perugia terzultimo in classifica e distante soli tre punti.

IL TABELLINO

BRESCIA-COMO 0-1

BRESCIA (4-3-2-1): Andrenacci; Karacic, Papetti Mangraviti; Huard; Viviani (76′ Van de Looi), Björkengren (67′ Ayé), Listkowski (46′ Adorni); Galazzi (67′ Labojko), Rodriguez (55′ Ndoj), Bianchi. In panchina: Lezzerini, Jallow, Bisoli. Allenatore: Clotet.

COMO (3-4-1-2): Gomis; Odenthal, Scaglia, Binks; Vignali (90′ Faragò), Bellemo, Da Riva (46′ Baselli), Ioannou; Parigini (59′ Cerri); Cutrone (73′ Mancuso), Gabrielloni (59′ Fabregas). In panchina: Ghidotti, Cagnano, Iovine, Arrigoni, Da Cunha, Pierozzi. Allenatore: Longo.

ARBITRO: Camplone di Pescara.

ASSISTENTI: Raspollini di Livorno; Sechi di Sassari.

RETI: 60′ Baselli

AMMONITI: Binks, Da Riva - Papetti, Björkengren, Labojko.

ESPULSI: Mangraviti, Papetti.

NOTE: Spettatori 4757. Angoli: 7-6. Recupero 2' pt; 5' st.

Fonte immagine: Brescia Calcio.