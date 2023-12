Brescia-Como, probabili formazioni e dove vederla in tv

Dopo il pareggio acciuffato in extremis contro la Reggiana, il Brescia torna ad abbracciare il pubblico del Rigamonti in occasione della sfida contro il Como. L’incontro, valido per la 17ª giornata di Serie BKT, è in programma sabato 16 dicembre alle ore 14.

Pre partita

Il Brescia si presenta alla partita reduce da quattro risultati utili consecutivi (tre pareggi e una vittoria). Attualmente al dodicesimo posto in classifica a quota 12 punti, le Rondinelle affrontano un Como che sta attraversando un ottimo momento di forma. I lariani occupano infatti la terza posizione a 31 punti, soltanto tre in meno della capolista Parma. Posizione di classifica maturata grazie agli importanti risultati: cinque vittorie e due pareggi nelle ultime sette uscite.

Nessuna novità tra i convocati del Brescia con Fares e Ndoj assenti.

Dove vederla

Brescia-Como sarà trasmessa in diretta su Sky Sport o, in alternativa, in streaming su Dazn, Sky Go e Now.

Le probabili formazioni

BRESCIA (3-4-2-1): Lezzerini; Adorni, Cistana, Mangraviti; Dickmann, Bisoli, Van de Looi, Jallow; Bjarnasson, Galazzi; Borrelli. Allenatore: Maran.

COMO (4-2-3-1): Semper; Curto, Odenthal, Barba, Sala; Abildgaard, Bellemo; Da Cunha, Verdi, Chajia; Cutrone. Allenatore: Fabregas.