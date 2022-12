Brescia: Pep Clotet vicino all’esonero

Non c’è pace in casa Brescia. Alle vicende giudiziarie del Presidente Massimo Cellino, alle incertezze sul futuro del Club e ai risultati sportivi non esaltanti si aggiunge, infatti, l’esonero del tecnico catalano Pep Clotet. A nulla sono servite le dichiarazioni di rassicurazione del Presidente Cellino che nella serata di martedì 20 dicembre, pare, abbia cambiato nuovamente idea decidendo di esonerare Clotet. Sulla panchina biancoblù dovrebbe arrivare Alfredo Aglietti, già a Brescia in mattinata, ma per l’ufficialità occorre aspettare ancora.