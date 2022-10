Contro il Cittadella termina in parità. Un gol per tempo al Rigamonti

Squadra in casa

Squadra in casa Brescia

Al Rigamonti di Brescia le rondinelle non vanno oltre l’1 a 1 contro il Cittadella riscattando parzialmente la sconfitta di Bari.

Nell’undici iniziale del Brescia non c’è Moreo, mentre Van de Looi torna tra i titolari. La partita offre poche emozioni con un Cittadella arcigno che lascia pochi spazi alla manovra bresciana. Alla mezz’ora, però, Ayè riesce a sbloccare la partita: punizione calciata da Galazzi, il centravanti francese si libera dalla marcatura e di testa manda la palla sotto il sette. Gli ospiti faticano a reagire e trovano la prima occasione soltanto dieci minuti più tardi sempre su palla inattiva: Varela crossa sul secondo palo per Vita che calcia da pochi passi, ma Lezzerini è attento e non si fa sorprendere.

Nella ripresa il Cittadella ha subito una ghiotta occasione con Visentin che raccoglie un rimpallo in area, ma calcio alto da distanza ravvicinata. Gli ospiti cercano il gol con insistenza e al 69’ trovano il pareggio: Antonucci finta su Ndoj e dal limite dell’area calcia con il mancino superando Lezzerini. Dopo il gol del pareggio le squadre non creano altre occasioni degne di note e la partita termina in parità.

Il Brescia sarà impegnato sabato 15 ottobre in casa del Cagliari, per una sfida dai molti significati per il Presidente Cellino.

IL TABELLINO

BRESCIA-CITTADELLA 1-1

BRESCIA (4-3-1-2): Lezzerini; Jallow, Papetti, Adorni, Mangraviti; Bisoli, Van de Looi (76′ Viviani), Bertagnoli (67′ Ndoj); Benali (67′ Moreo); Galazzi (76′ Olzer); Ayè (76′ Bianchi). A disposizione: Andrenacci, Huard, Garofalo. Allenatore: Clotet.

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Cassandro, Visentini, Frare, Carriero (61′ Mattioli); Vita, Pavan (61′ Beretta), Branca; Antonucci (72′ Magrassi); Asencio (72′ Danzi), Varela (80′ Mazzocco). A disposizione: Manfrin, Maniero, Perticone, Felicioli, Del Fabro, Embalo, Ciriello. Allenatore: Gorini.

ARBITRO: Miele di Nola.

ASSISTENTI: Berti di Prato; Garzelli di Livorno

RETI: 28′ Ayé, 69′ Antonucci

AMMONITI: Asencio, Varela, Van de Looi, Cassandro, Branca.

Fonte immagine: Brescia Calcio.