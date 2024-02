Brescia-Cittadella | Probabili formazioni, convocati e dove vederla in tv

Dopo la sconfitta di misura subita nel derby contro la Cremonese (gol e highlights), il Brescia prosegue il suo cammino in campionato ospitano allo stadio “Rigamonti” il Cittadella. L’incontro, valido per la 23ª giornata del campionato di Serie B, è in programma sabato 3 febbraio alle ore 14.

Pre partita e precedenti

Sono 7 i punti che separano le due squadre in classifica: al nono posto a quota 29 punti c’è il Brescia che vuole tornare in zona play off dove invece si trova il Cittadella che forte dei sui 36 punti occupa la sesta piazza. Momento complicato per i veneti che, reduci da due sconfitte consecutive contro Ternana e Sampdoria, proveranno a interrompere la striscia negativa.

Dopo avere vinto sette delle precedenti 14 sfide con il Cittadella in Serie B (6 sconfitte e 1 pareggio) il Brescia non ha trovato i tre punti in nessuna delle successive 11 contro i veneti nella competizione (7 pareggi e 4 pareggi).

Tra le squadre affrontate almeno 20 volte in cadetteria, il Cittadella è quella contro cui le Rondinelle vantano la più alta percentuale di pareggi in campionato.

Dove vederla

Brescia-Cittadella sarà trasmessa in diretta su Sky Sport o, in alternativa, in streaming su Dazn e Sky Go.

I convocati

Questa, invece, la lista dei convocati diramata al termine dell’allenamento di rifinitura:

Portieri: 22 Andrenacci, 30 Avella.

Difensori: 3 Huard, 6 Fares, 14 Mangraviti, 16 Cartano, 18 Jallow, 24 Dickmann, 28 Adorni, 32 Papetti.

Centrocampisti: 4 Paghera, 5 Van de Looi, 7 Bjarnason, 21 Fogliata, 23 Galazzi, 25 Bisoli, 26 Bertagnoli, 39 Besaggio.

Attaccanti: 9 Bianchi, 11 Moncini, 27 Olzer, 29 Borrelli, 31 Ferro.

Le probabili formazioni

BRESCIA (4-3-1-2): Andrenacci; Dickmann, Papetti, Adorni, Mangraviti; Bisoli, Van de Looi, Bertagnoli; Bjarnason; Bianchi, Borrelli. Allenatore: Maran.

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Salvi, Pavan, Negro, Giraudo; Carriero, Tessore, Vita; Branca; Pandolfi, Pittarello. Allenatore: Gorini.