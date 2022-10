Brescia pronto per la sfida con il Cittadella

Questa mattina il Brescia ha svolto una sessione mattutina presso il Centro di Torbole Casaglia in vista della sfida di sabato contro il Cittadella. Dopo un lavoro di attivazione e riscaldamento, le rondinelle hanno svolto esercitazioni tattiche e sui calci piazzati. Allenamento differenziato per Andrea Cistana e Fran Karacic alle prese con un leggero affaticamento muscolare. Bisoli e compagni si ritroveranno domani mattina per l'allenamento di rifinitura al termine del quale ci sarà la conferenza stampa pre-partita del tecnico Pep Clotet.

Fonte immagine: Brescia Calcio.