Brescia vs Cittadella: i convocati di mister Clotet

Ottava giornata di campionato in Serie B con il Brescia che si prepara ad ospitare il Cittadella reduce dalla sconfitta interna per 2 a 0 contro la Ternana. Entrambe le squadre cercano un riscatto, soprattutto il Brescia che davanti al proprio pubblico vuole dimenticare al più presto la presente sconfitta di Bari e proseguire il percorso tra le prime del campionato. Le rondinelle, infatti, sono ancora al primo posto con 15 punti in coabitazione di Bari e Reggina a differenza del Cittadella che al momento ricopre la quindicesima posizione a otto punti.

In conferenza stampa il mister Clotet ha dimostrato di avere idee chiare sulla sua squadra: "Abbiamo analizzato la gara col Bari così come fatto con le altre partite. Questa è una squadra che deve giocare sempre al 120% perché questo fa la differenza nell'arrivare prima o dopo su un pallone. La Serie B è questa".

Ecco i convocati di Mister Clotet per la sfida contro il Cittadella.

1 Andrenacci, 3 Huard, 4 Adorni, 5 van de Looi, 6 Galazzi, 7 Viviani, 8 Ndoj, 9 Moreo, 11 Ayé, 12 Lezzerini, 14 Mangraviti, 16 Garofalo, 18 Jallow, 24 Bianchi, 25 Bisoli, 26 Bertagnoli, 27 Olzer, 28 Benali, 32 Papetti.