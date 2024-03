Brescia-Catanzaro 1-1: gol e highlights. Rimonta delle Rondinelle firmata Borrelli

È un punto importante quello conquistato dal Brescia che davanti al pubblico amico del “Rigamonti” è riuscito a fermare in rimonta il Catanzaro al termine di un’ottima prestazione. In svantaggio nei minuti di recupero del primo tempo, i biancazzurri hanno subito ristabilito la parità a inizio ripresa con il solito Borrelli giunto a nove centri in campionato.

Il Brescia sale a quota 39 punti, rimane al settimo posto e consolida la posizione in zona play off. Le Rondinelle torneranno in campo lunedì 1 aprile dopo la sosta: per affrontare il Cosenza in trasferta.