Brescia-Catanzaro | Probabili formazioni, convocati e dove vederla in tv

Dopo la sconfitta di misura rimediata contro il Parma, il Brescia ospita il Catanzaro con l’obiettivo di consolidare un posto nei play off. La sfida, valida per la 30ª giornata del campionato di Serie B, è in programma sabato 16 marzo alle ore 14 allo stadio “Rigamonti”.

Pre partita e precedenti

La formazione calabrese si presenta alla sfida reduce dalla sconfitta casalinga subita contro la Reggiana per 1-0. In classifica, però, i giallorossi sono stabilmente in zona play off al quinto posto con 48 punti conquistati, soltanto 4 in meno del Como e 1 dal Palermo sconfitto dal Venezia nell’anticipo del venerdì sera.

A dieci punti di distanza inseguono invece le Rondinelle che in classifica si trovano attualmente al settimo posto con 38 punti a una lunghezza di vantaggio sul triò composto da Pisa, Sampdoria e Cittadella.

All’andata, giocata il 23 dicembre, fu la formazione di mister Maran a imporsi con il punteggio di 3-2 al termine di una grande prestazione.

La sfida tra Brescia e Catanzaro è anche l’incrocio tra due dei migliori attaccanti del campionato di Serie B: per i biancazzurri Gennaro Borrelli con 8 gol e per i giallorossi Pietro Iemmello con 11 reti.

Dove vederla

Brescia-Catanzaro sarà trasmessa in diretta su Sky Sport o, in alternativa, in streaming su Dazn e Sky Go.

I convocati

Questa, invece, la lista dei convocati diramata al termine dell’allenamento di rifinitura:

Portieri: 12 Cortese, 30 Avella.

Difensori: 6 Fares, 14 Mangraviti, 15 Cistana, 18 Jallow, 24 Dickmann, 28 Adorni, 32 Papetti.

Centrocampisti: 4 Paghera, 5 Van de Looi, 7 Bjarnason, 21 Fogliata, 23 Galazzi, 25 Bisoli, 26 Bertagnoli, 39 Besaggio.

Attaccanti: 9 Bianchi, 11 Moncini, 27 Olzer, 29 Borrelli, 31 Ferro.

Le probabili formazioni

BRESCIA (4-3-2-1): Avella; Jallow, Cistana, Adorni, Dickmann; Van de Looi, Bisoli, Bertagnoli; Bianchi, Galazzi; Borrelli. Allenatore: Maran.

CATANZARO (4-4-2): Fulignati; Situm, Antonini, Brighenti, Scognamillo; Sounas, Petriccione, Pompetti, Vandeputte; Iemmello, Biasci. Allenatore: Vivarini.