Brescia Calcio, Serie B più vicina. Reggina bocciata anche dal Tar

Dal Tar del Lazio giungono buone notizie per il Brescia che continua a vedere accese le speranze di giocare il prossimo campionato di Serie B. La Sezione Prima del Tar del Lazio ha infatti respinto il ricorso della Reggina che è stato addirittura dichiarato “improcedibile”. Respinto anche il ricorso del Perugia, mentre quello del Lecco è stato accolto. Il club lombardo è quindi virtualmente in Serie B insieme al Brescia, prima in graduatoria di ripescaggio. Per l’ufficialità, però, manca il verdetto del Consiglio di Stato che si riunirà il 29 agosto. Il campionato cadetto comincerà il 18 agosto, perciò è probabile che la sentenza possa essere anticipata vista anche la decisione della Lega Serie B di rispettare le date stabilite. Nel calendario rimangono però presenti le X (Perugia o Lecco) e Y (Reggina o Brescia) che lasciano ancora aperti diversi scenari.