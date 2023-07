Brescia Calcio, Serie B sempre più vicina. Reggina e Lecco bocciate dal Consiglio di Garanzia del Coni

Per il Brescia la Serie B è sempre più vicina. Dopo i pareri negativi della Covisoc e della Figc, anche il Consiglio di Garanzia del Coni ha bocciato i ricorsi presentati da Reggina e Lecco. Attesa in giornata, la sentenza che avvicina ancora di più le Rondinelle alla Serie B è arrivata dopo le 21 in modo molto netto. Il ricorso del club calabrese, infatti, è stato dichiarato “in parte inammissibile e in parte infondato”. Escluso anche il Lecco, mentre è stato accolto il ricorso del Perugia.

A Brescia e Perugia ora non resta che attendere l’ufficialità da parte del Consiglio Federale che venerdì 28 luglio si riunirà per riammettere definitivamente i due Club in Serie B. Reggina e Lecco sono pronte a ricorrere al Tar e al Consiglio di Stato con la speranza di giocare un campionato a 21 o 22 squadre.