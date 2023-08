Adesso è ufficiale: il Brescia giocherà ancora in serie B

La notizia tanto attesa è arrivata: il Brescia Calcio giocherà in Serie B. Insieme alle Rondinelle può esultare anche il Lecco, che aveva conquistato l’accesso alla serie cadetta attraverso i play off di Serie C. Il Consiglio di Stato ha invece respinto i ricorsi presentati da Reggina e Perugia, confermando di fatto le sentenze precedenti di Covisoc, Consiglio Federale, Collegio di garanzia del Coni e Tar.



Le Rondinelle inizieranno ufficialmente la stagione domenica 3 settembre allo stadio “Mario Rigamonti”, ma a porte chiuse. L’avversaria sarà proprio il Cosenza, l’ultima squadra affrontata dal Brescia in finale di playout, da cui scaturì la retrocessione sul campo e i successivi tafferugli all’esterno dello stadio.