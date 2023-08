Brescia Calcio, domani la sentenza sulla riammissione in Serie B

L’attesa sentenza sulla riammissione in Serie B delle Rondinelle arriverà nel primo pomeriggio di mercoledì 30 agosto. Inizialmente in programma questa mattina (martedì 29) alle 10, l’udienza è stata rimandata prima alle 12.30 e poi alle 14.30 ed è durato meno di un’ora. Durante il dibattimento s’è espresso l’avvocato del Brescia, Giacomo Fenoglio, che ha parlato così: “La vicenda è più semplice di quello che sembra degli atti. C’era una data entro la quale dovevano essere rispettate le scadenze. E la Reggina non lo ha fatto”.

Lo stesso pensiero è stato espresso anche dall'avvocato della Figc, che ha ribadito quanto già emerso nelle sentenze precedenti (Covisoc, Consiglio Federale, Collegio di garanzia del Coni e Tar): “Le prescrizioni impartite dovevano essere rispettate entro il 20 giugno. La Reggina entro quella data doveva rispettare le scadenze”.

In apertura di udienza ha parlato anche il presidente della V sezione del Consiglio di Stato. Queste le sue parole: “La vostra è una vicenda unica che noi abbiamo già studiato e entro domani dobbiamo fare sentenza. Conosciamo le carte e la vicenda. La discussione serve solo per aggiungere qualcosa sinteticamente”.

Una dichiarazione che dà fiducia all’ambiente biancoblù in trepida attesa di conoscere quale campionato bisognerà disputare.