Brescia Calcio, Michele Besaggio è un nuovo giocatore biancoblù

In attesa di scoprire se domenica potrà fare il suo esordio stagionale, il Brescia Calcio ha comunicato di aver raggiunto l’accordo con il giovane Michele Besaggio per il suo trasferimento a titolo definitivo in biancoblù. Centrocampista classe 2002, Besaggio è cresciuto nel settore giovanile del Genoa fino a disputare il campionato Primavera, mentre nell’ultima stagione ha indossato la maglia della Juventus Next Gen collezionando 39 presenze impreziosite da 2 gol e 5 assist tra campionato e coppa.