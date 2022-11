Il Brescia Calcio cessa il silenzio stampa

Dopo ventidue giorni di silenzio stampa a seguito delle discutibili decisioni arbitrali subite dal Brescia in occasione della sfida interna con l’Ascoli terminata con il pareggio raggiunto nei minuti di recupero dalla squadra marchigiana, il Brescia Calcio ha comunicato l’interruzione del silenzio stampa attraverso una nota di Massimo Cellino pubblicata sul sito internet ufficiale.

Di seguito il comunicato del Club.

“Ringrazio la squadra ed il tecnico Pep Clotet per la solidarietà ed il sostegno mostratomi tramite il silenzio stampa. È stata una manifestazione di grande vicinanza ed appartenenza, avendo chiesto espressamente nessuna esternazione mediatica per le mie vicende personali, compresa da me solo tardivamente. Il più grande supporto che ora possono darmi è quello di giocare con impegno e determinazione per vincere ed io affronterò i miei problemi con più ottimismo.”