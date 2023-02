Brescia Calcio: si dimettono due consiglieri

Dopo l’esonero di Davide Possanzini deciso dal Presidente Massimo Cellino, stavolta sono stati due membri del consiglio di amministrazione a lasciare il Brescia. Si tratta dei consiglieri in quota bresciana Giampiero Rampinelli Rota e Aldo Ghirardi che ufficialmente hanno rassegnato le dimissioni “per motivi personali”. Sembra non esserci pace in questo momento per il Club biancoblù che oltre a una già difficile situazione sportiva deve far fronte anche ai malumori societari.