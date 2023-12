Brescia Calcio, contratto professionistico per i bresciani Fogliata e Ferro

Riccardo Fogliata e Matteo Ferro hanno firmato il loro primo contratto da professionisti con la Brescia Calcio. Entrambi nati nel 2004, i due giovani bresciani, i sono cresciuti nel vivaio biancoblù. Fogliata, centrocampista ed ex capitano della Formazione Primavera, e Ferro, attaccante dotato di grande forza e fisicità, hanno sottoscritto un accordo quinquennale fino al 2028.

Già 10 le presenze maturate in Serie B con la maglia della Prima Squadra per Fogliata che al suo attivo vanta anche l’assist decisivo a Bjarnason in occasione della sfida vinta contro il Cosenza. Fresco d’esordio, invece, Mattia Ferro in campo per la prima volta domenica 10 dicembre contro la Reggiana.

Il comunicato del club

“Brescia Calcio S.p.A. – si legge – è lieta di annunciare che i calciatori Riccardo Fogliata e Matteo Ferro hanno stipulato con le Rondinelle il loro primo contratto professionistico. Cresciuti nel Settore Giovanile del Club sono arrivati questa stagione in Prima Squadra e continueranno a scendere in campo con la V sul petto sino al 2028”.