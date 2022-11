Brescia Calcio: le condizioni sugli infortunati

Secondo giorno di allenamento per le rondinelle in vista della sfida di domenica contro la Reggina prevista per le ore 15:00 allo stadio Mario Rigamonti. Dopo una prima fase di attivazione e riscaldamento, le Rondinelle hanno svolto lavoro atletico e una partitella finale a campo ridotto. Ancora allenamento differenziato, invece, per Andrea Cistana, Matthieu Huard e Giacomo Olzer che hanno proseguito il loro percorso di recupero dai rispettivi infortuni. Il Brescia continuerà l’avvicinamento alla sfida contro la Reggina con un nuova seduta mattutina prevista per giovedì.