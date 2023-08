Brescia Calcio, ufficiale il ritorno di Bjarnason

Le voci erano circolate questa mattina, ora è ufficiale: Birkir Bjarnason torna a vestire la maglia delle Rondinelle. Dopo due stagioni all’estero, un anno e mezzo in Turchia all’Adana Demirsport (7 gol in 45 partite) e sei mesi in Norvegia con la maglia del Viking (4 gol in 15 presenze), il centrocampista islandese giocherà ancora per il Brescia. Quaranta presenze condite da sei gol e quattro assist nel periodo biancoblù di Bjarnason dalla seconda parte della stagione 2019-20 sino al termine della stagione 2020-21.

Il centrocampista 35enne è il primo rinforzo del Brescia ed è già a disposizione del tecnico Gastaldello.