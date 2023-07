Brescia Calcio, vittoria nel secondo test contro un ottimo Atletico Castegnato

È terminato con il punteggio di 2 a 0 il secondo test stagionale per il Brescia Calcio che mercoledì 26 luglio ha superato in allenamento congiunto l’Atletico Castegnato. La squadra neopromossa in Serie D ha giocato per lunghi tratti alla pari con le Rondinelle mettendole anche in difficoltà più volte. La prima occasione porta la firma di Randazzo che da fuori area impegna Lezzerini abile a parare in tuffo. Poco dopo la mezz’ora capitan Bisoli segna al termine di un’azione insistita portando avanti i biancoblù. A inizio ripresa l’Atletico Castegnato sfiora il pareggio con Esposito che da fuori area colpisce il palo con la palla che attraversa tutta la linea della porta. Negli ultimi venti minuti di gioco il ritmo cala e un errore in fase difensiva costa il rigore a favore del Brescia trasformato di potenza da Viviani.

Le Rondinelle torneranno in campo domenica 30 luglio contro il Lumezzane allo stadio “Tullio Saleri” mentre l’Atletico Castegnato giocherà sabato 29 a “Veronello” contro il Mantova.

IL TABELLINO

BRESCIA - ATLETICO CASTEGNATO 2-0

BRESCIA 1° TEMPO (4-3-1-2): Lezzerini; Muca, Cistana, Adorni, Riviera; Bisoli, Van de Looi, Fogliata; Ndoj; Niemejer, Bianchi. Allenatore: Gastaldello

BRESCIA 2° TEMPO (4-3-1-2): Andrenacci; Maccherini, Papetti, Mangraviti, Pace; Garofalo, Viviani, Galazzi; Niemeijer (69’ Fogliata); Nuamah, Olzer. Allenatore: Gastaldello.

ATLETICO CASTEGNATO (3-5-2): Chini; Cherubini, Menni, Esposito, Anelli, Lancini, Randazzo, Bellandi, Pesenti, Rusconi, Tirelli. All.: Malaguti, Soragna, Fenotti, Ziglioli, Maspero, Daeder, Magrograssi, D’Agostino, Olungambiri. Allenatore: Guerra.

ARBITRO: Metelli di Lonato.

RETI: 33’ Bisoli, 73’ rig. Viviani.