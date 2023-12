Brescia Calcio, Adorni e Andrenacci rinnovano fino al 2026

In attesa del mercato, il Brescia ha deciso di muoversi sul fronte interno iniziando a trattare con i giocatori in scadenza di contratto.

I primi calciatori a rinnovare con il club di Via Solferino sono stati Davide Adorni e Lorenzo Andrenacci. Entrambi hanno firmato un accordo biennale fino al 30 giugno 2026.

Il comunicato del club

“Brescia Calcio è lieta di comunicare il raggiungimento dell’accordo per il prolungamento del contratto sino al 30 giugno 2026 con i calciatori Lorenzo Andrenacci e Davide Adorni.

Con entusiasmo la Società Brescia Calcio si appresta a vivere nuove stagioni assieme a Lorenzo e Davide”.