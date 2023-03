Brescia vs Cagliari: i convocati di mister Gastaldello

Dopo il pareggio esterno sul campo del Cittadella che ha interrotto la striscia negativa di sconfitte, il Brescia vuole continuare la sua corsa per conquistare la salvezza. Domenica 5 marzo lo farà contro il Cagliari che affronterà in casa allo stadio “Rigamonti”, sfida valida per la 28ª giornata del campionato di Serie B. Nel turno infrasettimanale la formazione sarda allenata da Claudio Ranieri ha fermato sullo 0 a 0 il Genoa e sta lottando in piena zona play off.

Le dichiarazioni del tecnico Gastaldello alla viglia della partita:

"I ragazzi stanno facendo di tutto per riportare i tifosi allo stadio e sono contento si inizi a pensare positivo. Sia col Bari che col Cittadella abbiamo creato 4/5 occasioni nitide. Formazione? Do opportunità in base a ciò che vedo in allenamento".

I convocati per la sfida con il Cagliari:

1 Andrenacci, 2 Karacic, 3 Huard, 4 Adorni, 5 Van de Looi, 6 Galazzi, 8 Ndoj, 9 Rodriguez, 11 Ayé, 12 Lezzerini, 14 Mangraviti, 15 Cistana, 16 Adryan, 18 Jallow, 20 Niemeijer, 21 Labojko, 23 Bjorkengren, 24 Bianchi, 25 Bisoli, 29 Listkowski, 30 Pace, 31 Scavone, 32 Papetti.