Prezzi ridotti in tutti i settori per la partita con il Cagliari

In occasione della partita tra Brescia e Cagliari, valida per la 28ª giornata del campionato di Serie B e in programma domenica 5 marzo alle ore 15 allo stadio “Rigamonti”, il Brescia Calcio ha comunicato che i biglietti saranno venduti a prezzi ridotti in tutti i settori. Un’iniziativa voluta dalla Società per chiamare il suo pubblico allo stadio per sostenere la squadra che ora più che mai ha bisogno di supporto per conquistare la salvezza.

Il Club biancoblù ha infine specificato che chi ha già acquistato il biglietto tramite il portale Ticketone riceverà automaticamente il rimborso con la stessa modalità con cui ha effettuato l’acquisto. Successivamente potrà procedere con un nuovo acquisto a tariffa ridotta. Allo stesso modo, chi ha effettuato l’acquisto presso un punto vendita potrà, presso lo stesso punto, richiedere il rimborso ed effettuare un nuovo acquisto a tariffa ridotta.

Fonte immagine: Brescia Calcio.