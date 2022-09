Brescia: Bisoli, Ndoj, Olzer e Huard nuovamente in gruppo

Le rondinelle si sono ritrovate lunedì mattina al Centro Sportivo di Torbole per preparare la sfida Contro il Benevento prevista per venerdì 16 settembre alle ore 20:30 al Rigamonti. Agli ordini di mister Clotet, dopo una serie di esercizi di attivazione e riscaldamento, la squadra ha svolto lavoro atletico per poi terminare la sessione con una partitella a campo ridotto. Lavoro differenziato per van de Looi e Viviani, mentre Bisoli, Ndoj, Olzer e Huard sono rientrati in gruppo.

Fonte immagine: Brescia Calcio.