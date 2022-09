Brescia vs Benevento: i convocati di mister Clotet

Il Brescia torna a giocare nel suo stadio dopo due turni esterni. La voglia di riabbracciare il proprio pubblico e non sono mancati nei giorni scorsi gli appelli della Società e del mister Clotet a riempire lo stadio. Il Brescia arriva alla partita con 12 punti in classifica, nove dei quali conquistati nelle ultime tre partite. Il Benevento, invece, segue a quota 7 punti ed è reduce dalla sconfitta casalinga contro il Cagliari.

Tra i convocati saranno assenti Pace e Nuamah che giocherà con la formazione Primavera per aumentare il minutaggio nelle gambe e Van de Looi che è ancora in fase di recupero. A disposizione ci sarà invece capitan Bisoli.

"Giocheremo contro una squadra costruita per andare in A. Abbiamo obiettivi diversi, ma noi stiamo svolgendo un percorso di crescita e giocheremo senza paura e come sappiamo - il commento pre partita del tecnico catalano Pep Clotet -. Questo è un gruppo giovane, ma di talento, e avremo bisogno del nostro pubblico in tutti i momenti. Così potremo dare il meglio".

Ecco i convocati di Mister Clotet per la sfida contro il Bevevento.

CONVOCATI. 1 Andrenacci, 2 Karacic, 3 Huard, 4 Adorni, 6 Galazzi, 8 Ndoj, 9 Moreo, 11 Ayé, 12 Lezzerini, 14 Mangraviti, 16 Garofalo, 20 Niemeijer, 21 Labojko, 24 Bianchi, 25 Bisoli, 26 Bertagnoli, 27 Olzer, 28 Benali, 32 Papetti.