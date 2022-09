Il Brescia chiama il suo pubblico allo stadio

Il Brescia Calcio si gode il primo posto in classifica a pari merito di Reggina e Frosinone, ma non intende lasciare nulla al caso e per la prossima partita casalinga contro il Benevento sta chiamando il suo pubblico allo stadio. Per volontà del Presidente Massimo Cellino, infatti, il Brescia ha deciso di mettere a disposizione i biglietti a prezzo agevolato.

Di seguito il comunicato del Club:

“Brescia Calcio comunica che, in occasione della sesta giornata di Serie BKT che vedrà le Rondinelle ospitare il Benevento venerdì 16 settembre 2022 ore 20:30, il singolo biglietto in gradinata costerà 15 euro (prevendita compresa), mentre in Curva Nord il prezzo sarà di 16 euro (prevendita compresa). Una scelta fortemente voluta da Presidente e società per spingere ulteriormente il Brescia oltre l'ostacolo e favorire le famiglie. Abbiamo bisogno di tutti voi per far diventare la nostra casa un fortino ed il Rigamonti il luogo migliore per gioire insieme. Prevendita a partire dalle 9 di lunedì prossimo sia su Ticketone che presso entrambi gli store (via Solferino 51A e X Giornate 85)”.

Il Brescia vuole proseguire la striscia positiva e ci proverà già venerdì con l’aiuto del suo pubblico.

Fonte immagine: Brescia Calcio.