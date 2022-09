Brescia all’ultimo respiro: 1 a 0 sul Benevento

Quarta vittoria consecutiva del Brescia che nell’anticipo del venerdì sera di Serie B ha sconfitto di misura il Benevento grazie al gol di Bianchi realizzato a tempo scaduto. Il Brescia vola così in testa alla classifica in solitaria a quota 15 punti in attesa della Reggina impegnata sabato pomeriggio contro il Cittadella.

Tra le fila del Brescia tornano Bisoli, Ndoj, Olzer e Huard mentre restano ancora ai box Cistana, Van de Looi, Viviani e Jallow. Mister Clotet si affida al 4-3-1-2 con la coppia d’attacco Moreo-Ayè supportati da Benali dietro le punte. Chiamato invece al riscatto dopo la sconfitta casalinga contro il Cagliari, il Benevento schiera un 3-5-2 con Forte e Simy come riferimenti offensivi.

PRIMO TEMPO. Il Benevento comincia bene la partita e dopo otto minuti Lezzerini deve respingere in angolo un tiro dai venti metri di Acampora. Al 13’ Moreo ci prova di testa su cross di Bisoli ma il pallone esce sul fondo. La partita entra nel vivo con il Benevento che cerca la via del gol prima con Simy di testa, poi ancora con Acampora ma Lezzerini ferma a terra. Al 18’ arriva la prima vera occasione della partita targato biancoblù: Karacic crossa per Benali che calcia indisturbato di prima intenzione da dentro l’area, ma la sfera termina fuori. Alla mezz’ora è il Benevento a rendersi pericoloso: uscita sbagliata di Lezzerini, ma Forte manca l’impatto di testa. Sugli sviluppi dell’azione Letizia rimette la palla in area ma stavolta Lezzerini devia con la mano. A pochi minuti dalla fine del primo tempo gli animi tra i giocatori in campo si accendono dopo un contatto tra Glik e Benali, ma nè l’arbitro nè il Var ravvisano nulla di irregolare.

SECONDO TEMPO. Nella ripresa il Brescia inizia con maggiore convinzione e dopo cinque minuti ci prova con Moreo che sottomisura colpisce di testa ma Veseli devia in corner. Il Brescia insiste spinto dal suo pubblico e al 65’ ha una doppia occasione sempre con Moreo che riceve da Ndoj e di testa trova lo specchio della porta, ma Paleari respinge. Sulla ribattuta Moreo ci prova ancora come può, ma non trova la giusta coordinazione e manda il pallone sopra la traversa. Solo Brescia in campo con Moreo che stavolta si mette nei panni di uomo assist lanciando Galazzi che dalla lunga distanza prova a sorprendere Paleari senza però trovare la porta. Il Brescia è padrone del campo e ci riprova al 41’ da calcio piazzato con Ndoj, ma Paleari respinge. La partita entra nei minuti di recupero e sembra avviarsi verso la parità quando a un minuto dal termine arriva il gol che fa esplodere il pubblico del Rigamonti: il subentrato Bianchi riceve palla dentro l’area e di destra supera Palerari con tiro forte e preciso sul primo palo. Nel minuto restante il Benevento non può far nulla per recuperare il risultato e il Brescia può esultare con i suoi tifosi la quarta vittoria consecutiva.

Il Brescia vola in testa alla classifica e ora potrà lavorare altre due settimane prima del prossimo impegno in calendario sabato 1 ottobre in casa del Bari.

IL TABELLINO

BRESCIA - BENEVENTO

BRESCIA (4-3-1-2): Lezzerini; Karacic, Papetti, Adorni, Mangraviti; Bertagnoli, Labojko, Bisoli (60’ Ndoj); Benali (60’ Galazzi); Moreo (72’ Bianchi ), Ayé (86’ Niemeijer). A disposizione: Andrenacci, Huard, Garofalo, Olzer. Allenatore: Clotet.

BENEVENTO (3-5-2): Paleari; Leverbe, Glik, Veseli; Letizia (77’ Kubica), Karic (45' Koutsoupias), Acampora, Schiattarella (65’ Improta), Foulon; Forte (77’ Ciano), Simy (65’ La Gumina). A disposizione: Manfredini, Masciangelo, Farias, Thiam, Pastina, Vokic, Capellini. Allenatore: Caserta.

ARBITRO: Gualtieri di Asti.

ASSISTENTI: Imperiale di Genova; Moro di Schio.

MARCATORI: 93’ Bianchi.

AMMONITI: Karacic, Benali, Bianchi - Schiattarella, Leverbe, Glik, Acampora, Koutsoupias, La Gumina.

NOTE: Spettatori 7248. Calci d'angolo 5-5. Recupero pt 4', st 4’.

Fonte immagine: Brescia Calcio.