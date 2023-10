Il Bari rimonta e batte il Brescia. Al “Rigamonti” finisce 2-1

Allo stadio “Rigamonti” il pomeriggio non inizia nel migliore dei modi per il Brescia che all’ultimo deve rinunciare ad Adorni infortunatosi durante il riscaldamento. Gastaldello lo sostituisce con Fogliata e cambia anche modulo passando al 4-3-1-2 con Jallow e Huard esterni bassi al fianco dei centrali Mangraviti e Papetti.

Il Brescia non risente del cambio dell’ultimo momento e inizia la partita con piglio propositivo fino al minuto 11 quando Di Cesare commette fallo in area di rigore su Bianchi causando il calcio di rigore. Della battuta s’incarica Moncini che batte Brenno portando avanti i biancoblù.

Dopo il vantaggio, il ritmo della partita si abbassa e le Rondinelle gestiscono il risultato senza difficoltà. Nei cinque minuti finali della prima frazione la partita si accende e il Bari costruisce la prima occasione con Diaw che entra in area e calcia forte, ma Lezzerini è bravo a opporsi. La risposta del Brescia arriva due minuti più tardi con Bianchi che da buona posizione calcia in porta colpendo però un avversario. Nei minuti di recupero il pomeriggio del Brescia prende un sapore ancora più amaro: a preoccupare sono le condizioni di Bisoli che si accascia a terra dolorante per un problema al ginocchio sinistro. Per il capitano, uscito per fortuna sulle sue gambe, sembrerebbe trattarsi di una distorsione ma nei prossimi giorni saranno effettuati maggiori accertamenti.

In avvio di ripresa è ancora il Brescia a farsi preferire agli avversari sfiorando il raddoppio: Moncini si muove bene e con il destro cerca il palo lontano mancando il

palo di un soffio. Poco più tardi ci prova anche Paghera, ma Brenno è provvidenziale a respingere il colpo di testa del centrocampista bresciano. Il Brescia non segna e al 58’ il Bari ne approfitta ristabilendo la parità: Papetti sbaglia in fase di disimpegno, Diaw recupera palla e dopo aver saltato Mangraviti in velocità entra in area battendo Lezzerini.

Il gol rinvigorisce i pugliesi che si caricano e attaccano. Il Brescia è in difficoltà e ha un sussulto soltanto al 71’ con Bjarnason che riceve da Moncini, ma di testa spreca da posizione invitante. È l’unica risposta del Brescia che cinque minuti più tardi viene colpito per la seconda volta: traversone di Ricci per Vicari che prende il tempo giusto e di testa segna il gol de sorpasso.

Nell’ultimo quarto d’ora le Rondinelle provano a reagire, ma le azioni offensive non portano ad alcun pericolo e al triplice fischio a far festa è il Bari.

Seconda sconfitta consecutiva per il Brescia che sabato 4 novembre sarà di scena in trasferta contro il Cittadella.

IL TABELLINO

BRESCIA - BARI 1-3

BRESCIA (4-3-1-2): Lezzerini; Jallow, Papetti, Mangraviti, Huard (81’ Fares); Bisoli (48’ pt Van de Looi), Paghera (81’ Borrelli), Fogliata (72’ Galazzi); Bjarnason; Bianchi (72’ Olzer), Moncini. A disposizione: Andrenacci, Riviera, Dickmann, Bertagnoli, Besaggio. Allenatore: Gastaldello.

BARI (4-3-1-2): Brenno; Pucino, Di Cesare, Vicari, Frabotta (46’ Ricci); Dorval, Acampora, Koutsoupias; Sibilli (84’ Bellomo); Diaw, Nasti (72’ Morachioli). A disposizione: Pissardo, Matino, Benali, Achik, Astrologo, Faggi, Zuzek, Edjouma, Aramu. Allenatore: Marino.

ARBITRO: Guida di Torre Annunziata.

ASSISTENTI: Cecconi di Empoli; Ricciardi di Ancona.

RETI: 11’ rig. Moncini - 58’ Diaw, 76’ Vicari.

AMMONITI: Bjarnason, Galazzi, Olzer - Di Cesare, Sibili, Frabotta, Koutsoupias.

NOTE: Spettatori: 5796. Recupero: 4' - 5'. Angoli: 2-5.