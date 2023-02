Brescia vs Bari: le formazioni ufficiali

Il Brescia scenderà in campo alle 14 per affrontare il Bari nella sfida valida per la 26ª giornata del campionato di Serie B. Nel Brescia, in campo con il 4-3-3, c’è il ritorno tra i titolari di Andrea Cistana. Partirà dalla panchina Ndoj, mentre il tridente d’attacco è affidato a Bjorkengren, Rodriguez e Ayè. Tra i convocati anche l’ultimo acquisto Tavares.

Queste le formazioni ufficiali:

BRESCIA: Andrenacci; Karacic, Adorni, Cistana, Huard; Van de Looi, Listkowski, Bisoli; Bjorkengren, Ayè, Rodriguez. A disposizione: Lezzerini, Ndoj, Mangraviti, Tavares, Jallow, Neimeijer, Labojko, Bianchi, Olzer, Pace, Scavone, Papetti. Allenatore: Gastaldello.

BARI: Caprile, Maita, Di Cesare, Antenucci, Botta, Cheddira, Maiello, Vicari, Pucino, Mazzotta, Benedetti. A disposizione: Frattali, Marino, Benali, Esposito, Morachioli, Zuzek, Scheidler, Ricci, Bellomo, Molina, Dorval, Mallamo. Allenatore: Mignani.