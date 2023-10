Brescia-Bari, i convocati di mister Gastaldello

Dopo la sconfitta di martedì sera contro il Modena, il Brescia ha subito l’occasione di riscattarsi. A distanza di pochi giorni, infatti, le Rondinelle affronteranno il Bari nella sfida valida per l’undicesima giornata di Serie B in programma allo stadio “Rigamonti” (ore 16:15, in diretta su Sky, Now e Dazn). La formazione pugliese è reduce da tre pareggi consecutivi, tutti finiti 1-1, e si trova attualmente in quindicesima posizione a due punti di svantaggio dal Brescia. Le Rondinelle non perdono tra le mura amiche da sette giornate e proveranno e ribaltare gli esiti degli ultimi due precedenti favorevoli ai galletti.

Tra le fila del Brescia Andrea Cistana non ha ancora recuperato, escluso per la terza partita consecutiva il centrocampista Ndoj.

Questa la lista dei giocatori convocati dal mister Gastaldello per la sfida interna contro il Bari:

Portieri: 1 Lezzerini, 22 Andrenacci.

Difensori: 3 Huard, 6 Fares, 14 Mangraviti, 16 Riviera, 18 Jallow, 24 Dickmann, 28 Adorni, 32 Papetti.

Centrocampisti: 4 Paghera, 5 Van de Looi, 7 Bjarnason, 21 Fogliata, 23 Galazzi, 25 Bisoli, 39 Besaggio.

Attaccanti: 9 Bianchi, 11 Moncini, 27 Olzer, 29 Borrelli.