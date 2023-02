Brescia vs Bari: i convocati di mister Gastaldello

Il Brescia è pronto a tornare in campo con la sua nuova guida Daniele Gastaldello. Le Rondinelle scenderanno in campo sabato 26 marzo alle ore 14 tra le mura amiche dello stadio “Rigamonti” per affrontare il Bari che all’andata vinse per 6 a 2. Bisoli e compagni sono reduci da sei sconfitte consecutive e devono per forza tornare a fare punti per continuare a lottare nella salvezza.

Queste le parole del tecnico Daniele Gastaldello alla vigilia della partita:

“Per me sarebbe stato più semplice restare a casa. Se sono tornato qui, oltre alla riconoscenza verso questa società, verso questa piazza e a tutto quello che mi hanno dato, è perché credo in questi ragazzi e voglio aiutarli. È la mia prima esperienza da tecnico in prima e di certo non sarà semplice. Il Presidente? La sua presenza a Torbole durante la settimana è costante. Se mi ha chiamato significa che si fida di me”.

La lista ddi convocati da mister Gastaldello per la sfida con il Bari:

01 Andrenacci, 02 Karacic, 03 Huard, 04 Adorni, 05 Van de Looi, 08 Ndoj, 09 Rodriguez, 11 Ayé, 12 Lezzerini, 14 Mangraviti, 15 Cistana, 16 Adryan, 18 Jallow, 20 Niemeijer, 21 Labojko, 23 Bjorkengren, 24 Bianchi, 25 Bisoli, 27 Olzer, 29 Listkowski, 30 Pace, 31 Scavone, 32 Papetti.