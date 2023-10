Brescia-Bari, le dichiarazioni del pre partita del mister Gastaldello

Questo pomeriggio alle 16:15 il Brescia torna in campo allo stadio “Rigamonti” per affrontare il Bari, sfida valida per l’undicesima giornata del campionato di Serie B. Queste le parole rilasciate dal tecnico biancoblù Daniele Gastaldello in vista dell’incontro:

“In questi giorni a disposizione ho lavorato su concetti che vogliamo sviluppare noi. Contro il Modena abbiamo fatto scelte sbagliate che non ci hanno portato e essere pericolosi. Tutto questo fa parte di un percorso di crescita che dipende da molte cose come l’età del gruppo e il cambio di modulo. Avevo messo in preventivo tutto questo, però contro il Modena mi è anche piaciuta la reazione. Penso che la squadra abbia fatto una partita importante, da battaglia contro una squadra forte perciò non ho niente da rimproverargli. A questo punto della stagione è normale che ci siano degli errori, sapevo che ci sarebbero potuti essere e bisogna soltanto migliorare“.

“So di avere tanti giocatori e forti dello stesso livello. A inizio stagione avevamo alcuni problemi di infortuni, adesso sono rientrati e posso scegliere come accaduto martedì. Non ho visto differenze però e ripeto che gli errori in questa fase della stagione possono esserci”.

“Mister Marino l’ho conosciuti nel mio primo anno a Brescia, ma rimase con noi talmente poco che faccio fatica a esprimere un giudizio su di lui. Il Bari ha perso giocatori importanti in attacco rispetto allo scorso anno, ma ne ha acquistati altri altrettanto validi. Se concederemo loro spazio, ci faranno male: servirà grande attenzione”.

“Prima di pensare all’avversario, anche per mentalità mia, vogliamo concentrarci su quello che dobbiamo migliorare noi. Guardiamo l’avversario, ma non ci focalizziamo troppo. È importante guardare a noi stessi, cercando di fare quel qualcosa in più per migliorare sugli aspetti che stiamo sviluppando in allenamento, ma poco in partita. Vorrei che ci provassimo di più“.

“Il presidente ha detto che in estate ho tenuto a galla la squadra, ma secondo me non è vero. Non è stato difficile perché avevo a disposizione dei professionisti, dei ragazzi che non mi hanno mai creato dei problemi. Chi voleva andar via l’ha fatto, come è giusto che sia. Chi è rimasto, invece, ha lavorato in maniera esemplare. La difficoltà più grande è stata non sapere quale categoria avremmo affrontato e quando saremmo scesi in campo. La vera difficoltà è stata nel non poter fare programmi a lungo termine, ma lavorare di settimana in settimana”.

“Come dico sempre, giocherà chi starà meglio. Abbiamo tante partite in pochi giorni e ci sarà spazio per tutti. Cistana sta migliorando, ha iniziato a correre ma non ancora in gruppo. Vedremo se riusciremo a ecuperarlo per Cittadella, prima dovrà fare qualche allenamento con la squadra e spero che possa avvenire già la prossima settimana”.