Pesante sconfitta del Brescia a Bari

Il Brescia cade rovinosamente a Bari con il risultato di 6 a 2 che lascia poco spazio alle interpretazioni. Dopo otto minuti le rondinelle sono già in svantaggio con Folorunsho bravo a insaccare di testa su punizione di Bellomo. In campo c’è solo il Bari che al 27’ raddoppia con Bellomo bravo a sfruttare al meglio il cross di Dorval. Il Brescia ha una reazione e al 38’ accorcia le distanze con Ayè, ma dopo un controllo al Var il gol è annullato per fuorigioco. Dopo il gol negato, per il Brescia arriva la doccia gelata a due minuti dalla fine del primo tempo con il terzo gol barese firmato da Cheddira. Nella ripresa entrano Bianchi e Ndoj, ma le sorti della partita non cambiano e al 55’ il Bari cala il poker ancora con Cheddira che sfrutta una dormita della difesa biancoazzurra e supera Lezzerini. Al 68’ arriva il quinto gol: punizione di Antenucci, scontro in area tra Morea e Lezzerini e palla che finisce in rete in modo clamoroso. Il Brescia non c’è e il Bari trova anche il sesto gol con il neo entrato Scheidler che al 77′ segna un gol facilissimo su assist di Salcedo. Nei minuti finali della partita il Brescia segna due gol con Olzer, botta da dentro l’area, e Moreo, in anticipo su Caprile, ma a nulla servono per cancellare la prestazione del San Nicola.

IL TABELLINO

BARI - BRESCIA 6-2

BARI (4-3-1-2): Caprile; Dorval, Di Cesare (78’ Zuzek), Vicari, Ricci; Maita (78’ Mallamo), Maiello, Folorunsho; Bellomo (59’ D'Errico); Cheddira (59’ Scheidler), Antenucci (69’ Salcedo). A disposizione: Frattali, Botta, Terranova, Mazzotta, Ceter, Bosisio, Cangiano. Allenatore: Mignani.

BRESCIA (4-3-1-2): Lezzerini; Karacic, Papetti, Adorni, Mangraviti; Bisoli (46’ Ndoj), Labojko (71’ Van de Looi), Bertagnoli; Benali (71’ Olzer); Moreo, Ayé (46’ Bianchi). A disposizione: Andrenacci, Huard, Galazzi, Garofalo. Allenatore: Clotet.

ARBITRO: Feliciani di Teramo.

ASSISTENTI: Scarpa di Reggio Emilia; Cortese di Palermo.

MARCATORI: 7' Folorunsho, 27' Bellomo, 43' e 55’ Cheddira, 68’ Antenucci, 77’ Scheidler - 86’ Olzer, 91’ Moreo.

AMMONITI: Folorunsho, D’Errico - Mangraviti, Bertagnoli, Benali, Ndoj, Karacic.

NOTE: Spettatori 23936 (16285 paganti, 7651 abbonati, 250 ospiti). Angoli: 3-6. Recupero: pt 3'; st 2'.

Fonte immagine: Brescia Calcio.